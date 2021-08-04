Amazon раздаст покупателям деньги за их ладони

Компания Amazon раздаст покупателям в розничных магазинах купоны на 10 долларов за отпечатки их ладоней. Технология Amazon One использует биометрический сканер и распознает человека по линиям и изгибам рук. В результате так можно оплачивать покупки, пишет TechCrunch.

Устройства Amazon One есть в некоторых американских магазинах компании, а также в точках книжной сети. Покупатели должны прийти туда, сделать снимок, зарегистрировать его в учетной записи Amazon, а после получить денежное вознаграждение.

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Биометрические данные будут храниться неограниченное время, но при желании можно удалить их из базы. Компания, вероятно, станет использовать данные для таргетированной рекламы и индивидуальных рекомендаций, пишет издание. Ранее спорная технология распознавания лиц Amazon стала предметом судебных исков. Утверждалось, что компания нарушила законы штата, запрещающие использование личных биометрических данных без разрешения.

«Мрачное будущее научной фантастики настало. Ужасно, что Amazon просит людей продать свое тело, но еще хуже, что люди делают это по такой низкой цене», — сказал Альберт Фокс Кан, исполнительный директор нью-йоркского проекта по надзору за технологиями наблюдения в TechCrunch. Биометрические данные — единственный способ, с помощью которого компании и правительства могут постоянно отслеживать людей, отметил он.

Ранее национальная комиссия Люксембурга по защите данных оштрафовала американскую компанию Amazon на 746 миллионов евро (887 миллионов долларов) за нарушения при обработке персональных данных пользователей.