Бывшие жены главных богачей мира скинулись на благотворительность

Бывшие жены главных богачей мира Джеффа Безоса и Билла Гейтса — Маккензи Скотт и Мелинда Френч Гейтс — скинулись на благотворительность. Они выделили 40 миллионов долларов организациям, которые продвигают и поддерживают гендерное равенство. Об этом сообщает CNBC.

Инвестиционная компания Гейтс Pivotal Ventures при поддержке Скотт и ее мужа, а также благотворительницы Линн Шустерман, организовала конкурс проектов, цель которых — обеспечение гендерного равенства в сфере ухода, технологий, высшего образования и среди меньшинств. На каждый проект было выделено 10 миллионов долларов. Дополнительные 8 миллионов долларов были разделены между двумя проектами, которые посвящены проблемам домашнего насилия и борьбе молодых женщин за свои права. В конкурсе участвовало 550 организаций.

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По словам Гейтс, важно непросто ломать стереотипы, а финансово поддерживать те организации, которые занимаются решением проблемы гендерного неравенства.

Ранее Маккензи Скотт пожертвовала 2,7 миллиарда долларов сотням организаций, которые занимаются самыми разными проблемами: от расовой дискриминации до домашнего насилия. В декабре прошлого года Скотт решила пожертвовать еще 4,2 миллиарда долларов.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние Скотт превышает 64,1 миллиарда долларов. Она стала одной из самых богатых женщин мира после развода с основателем Amazon Джеффом Безосом в 2019 году, в результате чего ей досталось четыре процента акций Amazon.

По данным Forbes, состояние Мелинды Гейтс составляет 3,3 миллиарда долларов. Гендерное равенство является центральным направлением ее благотворительной деятельности. В 2019 году она объявила об инвестициях в размере одного миллиарда долларов в поддержку гендерного равенства через свою компанию Pivotal Ventures.