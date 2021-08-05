Работа «Яндекса» и «Тинькофф» оказалась под угрозой

Проект поправок к закону об организации предоставления госуслуг, который разработало Минцифры, создает угрозу для крупнейших российских IT-компаний, следует из отзыва Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на предложения ведомства. С позицией организации ознакомился «Коммерсантъ».

В РСПП считают, что из-за проекта Минцифры многие предприятия оказываются в менее выгодном положении и подвергаются дискриминации. Теперь биометрические данные смогут использовать только те организации, в уставном капитале которых не более 49 процентов иностранного капитала. У них также должны быть лицензия и право собственности на криптографические средства шифрования, а для создания своих банков данных необходим собственный капитал не менее 500 миллионов рублей. Требования должны вступить в силу с начала следующего года.

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Компании, не соответствующие новым правилам, не смогут обрабатывать и собирать биометрические данные, предупредил эксперт комиссии по связи РСПП Михаил Рыженков. Это, по его словам, скажется на работе банков и экосистем. Исходя из положений закона, под биометрией можно подразумевать «даже скан паспорта», указал гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. В итоге компании могут отказаться от такой верификации пользователей, а это критично для экосистемы «Яндекса», таких банков, как «Тинькофф», а также популярных платформ Booking.com, Airbnb и Avito.

РСПП просит не применять новые требования к компаниям, которые используют, но не передают биометрические данные через интернет. В Минцифры сообщили, что новый проект только уточняет порядок аккредитации компаний для работы с биометрией, который следует из уже принятого в конце прошлого года закона.

В мае замглавы Минфина Алексей Моисеев заявлял, что утечка биометрии — это «самое страшное, что может произойти»‎. Если экосистема не оправдала доверия человека, который раскрыл ей свои данные, то у него в цифровом будущем сломана жизнь, пояснил замминистра. Моисеев считает, что угроза утечки слишком серьезна, а потому нужно уделять больше внимания безопасности.

