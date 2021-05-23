Россиян предупредили о неизбежной утечке биометрических данных

Утечка биометрических данных россиян возможна, это лишь вопрос времени, поэтому использовать их можно в качестве дополнительного, а не основного фактора безопасности, об этом сообщили опрошенные эксперты РИА Новости.

Генеральный директор Qrator Labs Александр Лямин подчеркнул, что подвергать такие сведения киберугрозам опасно, поскольку в случае утечки человек не сможет изменить отпечатки пальцев или строение радужной оболочки глаза. «Поэтому требования к защите такой информации должны быть максимальными. Абсолютно любые данные сегодня могут быть украдены, и утечка биометрической информации — это уже не вопрос возможностей, а лишь дело времени», — предупредил специалист.

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Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов добавил, что при соблюдении всех правил безопасности биометрические данные хранятся в виде числового кода, и даже если они попадут в руки злоумышленников, они не смогут провести с ними какие-либо действия. Эксперт добавил, что в этом случае придется заново собирать биометрию у пользователей и перекодировать ее.

Тренер лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Золотухин уверен, что в настоящее время нет достаточных мер для надежного сбора, хранения и обработки этой информации. По его словам, от серьезных происшествий спасает только то, что она используется в качестве дополнительного фактора защиты.

Ранее Центробанк предупредил, что использование видеосвязи при удаленном открытии счетов в банках повлечет новые угрозы для клиентов. Мошенники смогут подделать паспорта, использовать грим или технологию deepfake (подмена изображения человека). Регулятор подчеркнул, что этот вопрос требует детальной проработки.