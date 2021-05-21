В ЦБ рассказали о новой угрозе для клиентов банков

Использование видеосвязи при удаленном открытии счетов в банках повлечет новые угрозы для клиентов. Мошенники смогут подделать паспорта, использовать грим или технологию deepfake (подмена изображения человека), пишет РБК со ссылкой на ЦБ.

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Ранее Ассоциации банков России предложила дать возможность клиентам удаленно открывать счета для выдачи ипотечных кредитов. Эксперты считают, что рисков можно избежать, если проводить комплексную проверку (идентификация по паспорту, проверка по номеру телефона) в сочетании с рядом ограничений (открытие только одного счета с небольшим лимитом).

Регулятор отмечает, что вопрос об удаленном открытии счета требует существенной проработки. Подделка данных на видео стоит недорого, это может привлечь внимание злоумышленников, рассказал генеральный директор компании «Код безопасности» Андрей Голов.

Утечка биометрии — это «самое страшное, что может произойти»‎. Об этом ранее заявил замглавы Минфина России Алексей Моисеев. Он рассказал, что биометрические данные поменять невозможно. Если человек доверил экосистеме свои биометрические данные, а система не оправдала его доверия, то у человека в цифровом будущем сломана жизнь, отметил Моисеев.