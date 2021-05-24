Зарубежным экосистемам предложили ограничить доступ в Россию

Правительство хочет ограничить доступ в Россию иностранным экосистемам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на концепцию кабмина по регулированию деятельности цифровых платформ.

По информации издания, допускать иностранных игроков на отечественный рынок «предполагается при условии присутствия в них российских поставщиков товаров и услуг». При этом российским экосистемам, наоборот, хотят дать различные послабления, включая налоговое стимулирование. Речи о запрете доступа иностранным цифровым платформам/экосистемам к российскому рынку не идет, лишь о создании взаимовыгодных условий, не допускающих дискриминации отечественных компаний.

Материалы по теме На вес золота Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование Давай на спор. Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?

В концепции поясняется, что развитие отечественных экосистем соответствует интересам государства в сфере безопасности — национальные платформы не позволят иностранным компаниям накапливать экономическую, социологическую и демографическую информацию. Кроме того, обеспечение технологической независимости России сделает этот рынок привлекательным для долгосрочных инвестиций.

18 мая замглавы Центробанка Сергей Швецов призвал небольшие российские компании «покусывать» экосистемы крупных холдингов, «продвигая новые идеи, новое качество продукта, любя своего потребителя и тем самым толкая развитие вперед». Также, по его словам, властям разных стран следует ограничивать присутствие на национальном рынке глобальных игроков, поощряя развитие местных компаний и сервисов.

Ранее замглавы Минфина России Алексей Моисеев заявил, что утечка биометрии — это «самое страшное, что может произойти»‎. Он пояснил, что если человек доверил экосистеме свои биометрические данные, а система не оправдала его доверия, то у человека в цифровом будущем сломана жизнь. Чиновник рассказал, что биометрические данные поменять невозможно. Замглавы Минфина считает, что угроза утечки слишком опасная, а потому нужно уделять больше внимания безопасности.

В апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор разрабатывает новые требования для экосистем, которые должны будут сделать их более открытыми, а доступ к платформам будут получать конкурирующие поставщики товаров и услуг.