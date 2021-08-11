Священник призвал не давать денег следующим принципу «работать — западло» цыганам

Россиянам не следует подавать милостыню цыганам, которые выпрашивают деньги на улицах. Отказаться от этой практики жителей страны призвал служащий в Николо-Ямском храме рязанский священник Дмитрий Фетисов в своем Instagram-аккаунте.

По словам священника, цыгане руководствуются простым принципом: «работать — западло, ведь для этого есть русские». «20 лет назад я бегал для них [цыган] за горячим супчиком из трапезной и делился стипендией. Теперь я дошел до понимания простой истины — не стоит спонсировать тунеядство», — написал он.

Фетисов рассказал, что уже на протяжении почти двух десятилетий рядом с его храмом «пасется» одна и та же цыганка. Раньше она, будучи еще маленькой девочкой, приходила к храму выпрашивать деньги вместе со своей бабушкой, а теперь приходит вместе со своими сестрами и «приобщает к делу свое чадо».

Как отметил священнослужитель, за один воскресный или праздничный день цыганам удается заработать на сердобольных прихожанах от 3 до 5 тысяч рублей. Фетисов добавил, что церковь пытается защитить от попрошаек старушек, готовых отдать им свою пенсию, однако полиция в этих случаях бездействует.

«Лучше купите кефир с булкой алкоголику. Ведь алкоголизм — это хотя бы болезнь, а руки у алкоголика нередко грубы от работы», — заключил Фетисов.

В марте сообщалось, что сотрудникам полиции и ОМОНа пришлось провести массовые рейды против цыган после конфликта с жителями поселка Заводской Ленинградской области. Отмечалось, что цыгане из деревни Верхние Осельки под Санкт-Петербургом регулярно грабили жителей Заводского.