На видео с рейда ОМОН в цыганском поселке попали оружие и конопляная плантация

На кадры с рейда ОМОН в цыганские поселки Ленинградской области попали конопляная плантация и оружие. Запись публикует «Фонтанка».

На кадрах видно, как спецназ проник в дом через окно. Полицейские осмотрели помещение с кожаными диванами, резными вазами и деревянными столами под комментарий хозяйки: «Мы бедные цыгане». В одном из домов ОМОН обнаружил плантацию с 70 кустами конопли, а также высушенные и расфасованные по пакетам листья. Проживающие в доме мужчины задержаны.

Также в ходе рейда ОМОН обнаружил молодого человека, который признался, что бил автомобиль местного жителя пистолетом, а затем спрятал его в доме отца. Оружие обнаружили спрятанным под крышку шкафа.

Сотрудники проверили более 150 домов, большинство из которых оказались самостроем.

Полиция приехала в поселок Верхние Осельки Всеволожского района из-за конфликта, который начался после избиения одного из цыган, укравшего металлическую трубу. За мужчину вступились другие цыгане: они приехали на трех машинах и разгромили автомобиль местного жителя. Чтобы не допустить дальнейшего притеснения жителей, в дело вмешались полиция и ОМОН.

В полицию доставили порядка 150 человек.