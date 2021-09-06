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Голикова рассказала о масштабах мужской смертности в России

Голикова заявила, что 80% умирающих в трудоспособном возрасте россиян являются мужчинами
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Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В России мужчины составляют 80 процентов умирающих в трудоспособном возрасте. Так масштабы мужской смертности оценила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Основной причиной низкой продолжительности жизни в РФ является высокая смертность граждан трудоспособного возраста», — сказала Голикова во время выступления на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда.

По ее словам, от общего числа умерших почти треть составляют россияне трудоспособного возраста.

Ранее Голикова предположила, что Россия осенью достигнет коллективного иммунитета к COVID-19. Она отметила, что для этого потребуется привить 90 миллионов граждан.

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