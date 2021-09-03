Голикова назвала проект «Санитарный щит» одним из самых необходимых в России

Вице-премьер Голикова: проект «Сантиарный щит» — один из самых необходимых в России

Проект «Санитарный щит» является одним из самых важных и необходимых в России. Такое мнение высказала вице-премьер Татьяна Голикова на марафоне «Новое знание», передает РИА Новости.

По ее словам, «Санитарный щит» является самым необходимым проектом, потому что пандемия COVID-19 — не единственная, с которой придется встретиться в жизни.

Как рассказала вице-премьер, проект предполагает создание на границе России пунктов пропуска, многие из которых уже существуют, а также организацию быстрой диагностики человека на наличие любого вируса — результаты экспресс-теста можно будет получить за час.

Голикова отметила, что проект начался после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Над содержанием документа вице-премьер работает вместе с «Единой Россией».

Ранее Голикова заявила, что от COVID-19 в России полностью привито 38,5 миллионов человек, один компонент вакцины получили 45,4 миллиона россиян, По ее словам, для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 90 миллионов жителей страны.