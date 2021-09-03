Голикова назвала число привитых двумя компонентами вакцины от COVID-19 россиян

Вице-премьер Голикова: 38 миллионов россиян полностью привиты от COVID-19

Двумя компонентами вакцины от COVID-19 в России привито 38,5 миллионов человек. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на марафоне «Новое знание», передает ТАСС.

Она уточнила, что одну дозу вакцины от коронавируса получили 45,4 миллиона россиян.

По словам Голиковой, чтобы достичь коллективного иммунитета, в России необходимо привить 90 миллионов человек. Она уверена, что это случится в осенний период.

Ранее Голикова сообщила о росте смертности из-за подъема заболеваемости COVID-19 на 14,1 процента. Она объяснила, что подъем заболеваемости, который начался в июне 2021 года в Центральном федеральном округе, продолжил распространяться на иные регионы страны.