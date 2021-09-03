Россия
 
Последние новости
Стало известно о новом главе афганского правительства
24-летний молодой человек погиб на глазах у невесты
Голикова раскрыла способ достичь коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Голикова сравнила коронавирус с чумой и сибирской язвой
Россиянам предсказали рост стоимости владения электромобилем
Голикова назвала сроки достижения коллективного иммунитета от СOVID-19
Александр Емельяненко показал «отрицательное влияние долгих загулов»
В Москве заметили снижение цен на жилье
Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет россиянки описал план по окончанию МГУ за два года
Новости партнеров
Прослушать новость

Голикова назвала число привитых двумя компонентами вакцины от COVID-19 россиян

Вице-премьер Голикова: 38 миллионов россиян полностью привиты от COVID-19
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Moscow News Agency / Reuters

Двумя компонентами вакцины от COVID-19 в России привито 38,5 миллионов человек. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на марафоне «Новое знание», передает ТАСС.

Она уточнила, что одну дозу вакцины от коронавируса получили 45,4 миллиона россиян.

По словам Голиковой, чтобы достичь коллективного иммунитета, в России необходимо привить 90 миллионов человек. Она уверена, что это случится в осенний период.

Ранее Голикова сообщила о росте смертности из-за подъема заболеваемости COVID-19 на 14,1 процента. Она объяснила, что подъем заболеваемости, который начался в июне 2021 года в Центральном федеральном округе, продолжил распространяться на иные регионы страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Голикова рассказала о формате нового учебного года в России
Голикова сообщила о росте смертности из-за подъема заболеваемости COVID-19
России предсказали еще три года напряженной борьбы с коронавирусом