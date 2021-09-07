В Минздраве оценили запас вакцин от коронавируса в регионах России

Мурашко: запасов вакцины от коронавируса в российских регионах хватит на месяц

Существующих запасов вакцины от коронавируса в регионах России хватит на месяц. Об этом заявил глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко, его слова передает ТАСС.

«Достаточное количество вакцин, во всех регионах фактически запас сформирован на один месяц спокойной бесперебойной работы», — объяснил глава Минздрава.

Он также подчеркнул, что осенью повысилась социальная активность граждан, поэтому рекомендуется сделать прививку от коронавируса.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что из-за мутаций коронавируса эффективность прививок от него может снижаться. Однако в таком случае противостоять COVID-19 можно с помощью изменения схемы вакцинации. Он отметил, что для повышения эффективности также можно увеличить интервал введения инъекций с 21 дня до 28 или 35 дней.