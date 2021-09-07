Иммунолог описал способную противостоять мутациям коронавируса схему вакцинации

Иммунолог Крючков: для победы над мутациями коронавируса можно менять схему вакцинации

Из-за мутаций коронавируса эффективность прививок может снижаться, однако в таком случае противостоять COVID-19 можно с помощью изменения схемы вакцинации. Ее в разговоре с «Лентой.ру» описал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Речь идет не просто о знаменитой бустерной дозе — то есть ревакцинации. В данном случае я имею в виду бустерную дозу, например, в виде сразу двух инъекций, а через три-четыре недели — третьей. То есть вместо двух инъекций — три», — заявил Крючков.

По его словам, для повышения эффективности также можно увеличить интервал введения инъекций с 21 дня до 28 или 35 дней.

«Самое оптимальное — постепенно менять антигенный состав вакцин. После этого начать массовую вакцинацию уже новым препаратом. То есть не прививать отдельно старым и отдельно новым, а заменить старый препарат на новый», — добавил иммунолог.

Он пояснил, что такая схема вернет эффективность вакцин на уровень в 90-95 процентов.

Ранее иммунолог Жемчугов раскрыл способ замедлить мутации коронавируса. По его словам, скорость появления новых разновидностей вируса зависит от его степени распространения на планете. Единственный способ быстро предотвратить появление новых вариантов коронавирусной инфекции — вакцинировать 80-90 процентов населения Земли, считает он.