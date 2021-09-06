Иммунолог допустил возникновение «мю»-штамма коронавируса в России

В России, скорее всего, уже циркулирует устойчивый к антителам штамм коронавируса «мю». Такое мнение высказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с «Лентой.ру».

«В России он есть наверняка. Думаю, что пока что небольшой процент. Но мы не знаем точно, потому что интенсивность полногеномного секвенирования (расшифровка генетической информации вируса и определение его штамма — прим. "Ленты.ру"), то есть количество образцов, которое ежедневно секвенируют, в России, очень маленькое. Оно ни в какое сравнение с британским не идет, там на порядки разница», — заявил Крючков.

Он допустил, что из-за невысоких темпов секвенирования вируса и редкости исследователи могут пропустить и не заметить колумбийский штамм COVID-19. Его официально обнаружат, когда линия начнет активнее распространяться.

«Но наберет ли силу "мю" — вопрос, потому что в данном случае он пришел на поляну, которая занята очень сильным игроком. Чтобы начать откусывать кусок от этой популяционной истории, нужно быть еще сильнее», — добавил иммунолог. По его словам, ученые не уверены в том, что «мю»-штамм коронавируса может обладать более сильными и заметными свойствами, чем «дельта» или «дельта плюс».

Штамм «мю» впервые обнаружили в Колумбии в январе 2021 года. Он широко распространился в странах Южной Африки, а также во Франции, Испании и Америке. В США заявили, что колумбийский штамм COVID-19 вызывает беспокойство у специалистов, потому что ряд его мутаций может уклоняться от защиты определенных антител.