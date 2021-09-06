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Иммунолог связал появление «мю»-штамма COVID-19 с массовой вакцинацией

Иммунолог Крючков: «мю»-штамм COVID-19 возник в ответ на массовую вакцинацию
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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Появление устойчивого к антителам «мю»-штамма коронавируса, случаи заражения которым зафиксированы в 40 странах мира, связано с массовой вакцинацией. Так его возникновение объяснил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с «Лентой.ру».

«Поскольку вакцинация становится значимым популяционным фактором, инфекция его замечает и начинает адаптироваться — выживают более устойчивые штаммы к иммунитету, возникшему в ответ на вакцинацию. Поэтому в тех местах, где очень высокая плотность населения и относительно высокий процент вакцинированных, (...) вирус начинает адаптироваться и отбирать более устойчивые варианты», — пояснил Крючков.

Он добавил, что возникновение штамма с устойчивостью к вакцинации — естественный процесс отбора новых линий коронавируса. Это нужно для того, чтобы инфекция приобрела дополнительную защиту.

При этом эффективность вакцин от COVID-19, по словам Крючкова, снижается незначительно. «Вакцины, не адаптированные к новым штаммам, все равно продолжают работать», — заключил иммунолог.

«Мю»-штамм коронавируса впервые зафиксировали в январе 2021 года в Колумбии. Он широко распространился в Эквадоре, а также во Франции, Испании и Америке. 5 сентября главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал, что у «мю»-штамма COVID-19 есть ряд мутаций, которые могут указывать на возможность уклоняться от защиты определенных антител. Он отметил, что эта вариация вызывает беспокойство у специалистов.

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