Россия
 
Последние новости
В США указали на «странную выходку» и неуместную просьбу Зеленского в Вашингтоне
Россиян предупредили о новых автомобильных штрафах
В России высоко оценили выступление паралимпийской сборной в Токио
Джо Байден забыл название песни со свадьбы дочери
Ученые из Москвы разработали собственную технологию печати органов 
Бывшего заключенного в Гуантанамо россиянина решили вернуть на родину
Бывший сотрудник принцессы Дианы назвал ее роман с аль-Файедом притворством
Президент РАН назвал причины отсутствия коллективного иммунитета в мире
Назван самый опасный общественный транспорт
Новости партнеров
Прослушать новость

Российский иммунолог спрогнозировал будущее COVID-19

Иммунолог Тотолян: коронавирус станет сезонным, когда россияне привьются или переболеют
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

Ученый-иммунолог, директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Арег Тотолян предположил, что коронавирус станет сезонным заболеванием, когда уровень коллективного иммунитета в России достигнет 80 процентов, сообщает радио «Комсомольская правда».

Российский медик объяснил, что Роспотребнадзор больше года занимается оценкой популяционного иммунитета к COVID-19. Четыре этапа исследования уже позади, на этой неделе начался пятый. Показатель иммунной прослойки наблюдают в 26 регионах России, после чего данные экстраполируют на всю страну.

Чтобы коронавирус приобрел сезонный характер, 80 процентам россиян необходимо привиться от инфекции или переболеть ей. При этом необходимо, чтобы распределение вакцинированных граждан было равномерным по всем регионам России. «Если этот показатель будет не 80 процентов, а 90 или 95 процентов, тогда вообще будет прекрасно», — спрогнозировал врач будущее коронавируса.

Иммунолог напомнил, что COVID-19 будет возвращаться время от времени.

«Именно по этой причине и говорят, что он может стать сезонной инфекцией. Но таким он станет после того, как будет проиммунизировано большинство населения — переболев или получив вакцину», — заключил он.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко предрек вспышку коронавируса в сентябре-октябре. По его мнению, человечеству придется существовать с COVID-19 в будущем, а вакцинация — единственный метод не допустить тяжелой формы заболевания.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Роспотребнадзор официально предупредил об опасности постковидного синдрома
Гинцбург оценил будущее коронавируса
Академик РАН назвал «вежливым» российский штамм коронавируса
Инфекционист сравнил будущее коронавируса с насморком