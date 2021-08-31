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Проценко предсказал вспышку COVID-19

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко: вспышка COVID-19 возможна в сентябре
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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Главный врач городской больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко предсказал, что вспышка COVID-19 возможна в сентябре-октябре. Его слова приводит URA.RU.

Такой прогноз врач дал исходя из нескольких факторов: возращение россиян из отпусков, сезонный грипп.

«Меня напрягает конец сентября — начало октября. Столкнется сразу три момента — грипп, ковид и возвращение людей из отпусков», — заявил Проценко и добавил, что все вышеперечисленные условия могут привести к вспышке тяжелого течения болезни.

Он высказал мнение о том, что людям придется существовать с коронавирусом.

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