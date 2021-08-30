Биолог оценил необходимость создавать вакцины от новых штаммов коронавируса

Нет никакой необходимости создавать вакцину под каждый штамм коронавируса, заявил доктор биологических наук, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов в интервью с NEWS.ru. По его мнению, существующие прививки, эффективность которых доказана, защищают от всех вариантов COVID-19.

Специалист отметил, что это подтверждает опыт Великобритании, Израиля и других стран с высоким уровнем вакцинации населения. «Если в России уже в течении месяца и более ежедневно умирает 800 человек при 20-25 тысячах детектируемых инфекций, то, например, в Великобритании при 40-50 тысячах ежедневно зараженных умирает лишь около 100», — заявил ученый.

По его словам, единственная разница заключается в том, что в России получили оба компонента и полностью вакцинированы не более 25 процентов, тогда как в Великобритании привились 70 процентов граждан.

Ранее главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» в Коммунарке Денис Проценко оценил летальность среди непривитых от COVID-19. Он заявил, что среди этого слоя населения в России смертность в четыре раза выше, чем среди вакцинировавшихся.