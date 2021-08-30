Врач оценил летальность среди непривитых от COVID-19

Проценко: смертность у непривитых от COVID-19 в четыре раза выше, чем у вакцинировавшихся

Летальность среди пациентов, которые не прошли вакцинацию от COVID-19, в четыре раза больше, чем у тех, кто вакцинировался. Об этом заявил главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» в Коммунарке Денис Проценко, передает ТАСС.

«Статистика региональная, которой мы сегодня обменивались, и статистика госпиталя в Коммунарке показывает ровно то же: летальность у пациентов невакцинированных в четыре раза выше», — сказал Проценко.

Кроме того, он объяснил, что и среди вакцинированных есть случаи, когда люди попадают в реанимацию. Однако, по словам специалиста, это случается из-за инсульта на фоне коронавирусной инфекции, который наступает в силу возраста пациентов.

Ранее Проценко заявил, что для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы доля вакцинированных составляла около 80 процентов. По его оценке, на данный момент вакцину получили недостаточное количество россиян.