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Вирусолог прокомментировал выводы о «еженедельной» мутации коронавируса

Вирусолог Аграновский: большая часть еженедельных мутаций коронавируса не опасна
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Фото: Globallookpress.com

Большинство «еженедельных» мутаций коронавируса, о которых заявили британские ученые, не опасны для человека. К таким выводам пришел российский вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский, его слова приводит радио «Говорит Москва».

«Вирусы эволюционируют постоянно. Уточнение ученых из Эдинбурга очень ценное, конечно, но мы это и раньше знали. SARS-CoV-2 не меняется так, что один вирус заменяет другой. Эти изменения чаще всего нейтральны», — прокомментировал открытие ученых Аграновский.

Вирусолог добавил, что еженедельные изменения ожидаемы, однако шанс возникновения новой, более опасной формы SARS-CoV-2 очень мал. По его мнению, вакцина будет работать против новых вариантов коронавируса.

Ранее сообщалось, что исследователи из Великобритании выяснили, что SARS-CoV-2 мутирует почти раз в неделю — в два раза чаще, чем считалось ранее. До этого считалось, что вызвавший пандемию СOVID-19 вирус мутирует раз в две недели.

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