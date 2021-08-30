Оценена скорость мутации коронавируса

Исследователи из Великобритании выяснили что коронавирус SARS-CoV-2 мутирует почти раз в неделю — что в два раза больше, чем считалось ранее. Работа ученых опубликована в журнале Genome Biology and Evolution.

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Ранее считалось, что вызвавший пандемию СOVID-19 коронавирус мутирует раз в две недели. Однако исследователи из Батского и Эдинбургского университетов показали, что при более ранних оценках не брались в расчет те мутации, которые не были секвенированы, и их скорость на самом деле от 49 до 67 процентов выше. При этом отмечают специалисты, их оценка, скорее всего занижена.

В основном учеными не были учтены мутации, приводившие к «отрицательной селекции» — те, которые были вредны для SARS-CoV-2. Вирусы с такими мутациям, как правило, просто не «доживали» в организме человека, до того момента, как их геном могли секвенировать. «Наши находки показывают, что, если пациент болеет COVID-19 на протяжении более чем недели, вирус (в нем — прим. «Ленты.ру») может эволюционировать, что в свою очередь может привести к появлению новых вариантов», — подчеркнул один из исследователей, профессор Батского университета Лоренс Херст.

Большая часть «отрицательной селекции» была вызвана мутациями, укорачивающими белки или же вызывающими нарушения в их работе. Кроме того, ученые выявили положительную селекцию более стабильных белков вируса, что, по их мнению, позволяет вирусу сохранять энергию для поддержания запаса питательных веществ, необходимого для более быстрой репликации.

