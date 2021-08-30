В «Векторе» оценили необходимость вакцинации детей от COVID-19

Глава центра «Вектор»: для вакцинации детей от коронавируса сейчас нет оснований

Для вакцинации детей от COVID-19 сейчас нет оснований. Об этом заявил глава центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов, передает ТАСС.

«Если говорить о детях, подростках, нашем будущем, конечно, необходимо иметь действенный инструмент защиты наших детей. Мы должны иметь этот инструмент, но сегодня я не считаю, что есть необходимость вакцинировать наших детей», — заявил Максютов.

Он добавил, что в России нужно зарегистрировать вакцину с возможностью применения для детей.

Ранее в центре «Вектор» рассказали о заразившем коронавирусом 1,5 тысячи человек россиянине. По словам руководителя филиала центра в Екатеринбурге, суперраспространителем COVID-19 может стать любой человек, который не соблюдает социальную дистанцию и не использует защитную маску, а также при плохом самочувствии ездит в общественном транспорте и общается с коллегами.