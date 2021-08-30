Россия
 
Последние новости
Друг пошутившего про русских комика рассказал о его состоянии
США знали о террористической угрозе в аэропорту Кабула за сутки до взрывов
России предрекли волну эпидемий из-за потепления
Мошенники похитили у россиян миллионы рублей через сайт с выгодными ценами 
Сырое мясо на багажной ленте в аэропорту удивило пользователей сети
В Китае восхитились российскими традициями приготовления шашлыка
В Москве заметили «эйфорию» по элитному жилью
Основной враг «Газпрома» решил добывать газ на Украине
Назван исход войны Польши с Россией
Раскрыты подробности смерти актера Артура Диланяна
Новости партнеров
Прослушать новость

В «Векторе» оценили необходимость вакцинации детей от COVID-19

Глава центра «Вектор»: для вакцинации детей от коронавируса сейчас нет оснований
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Новиков / Reuters

Для вакцинации детей от COVID-19 сейчас нет оснований. Об этом заявил глава центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов, передает ТАСС.

«Если говорить о детях, подростках, нашем будущем, конечно, необходимо иметь действенный инструмент защиты наших детей. Мы должны иметь этот инструмент, но сегодня я не считаю, что есть необходимость вакцинировать наших детей», — заявил Максютов.

Он добавил, что в России нужно зарегистрировать вакцину с возможностью применения для детей.

Ранее в центре «Вектор» рассказали о заразившем коронавирусом 1,5 тысячи человек россиянине. По словам руководителя филиала центра в Екатеринбурге, суперраспространителем COVID-19 может стать любой человек, который не соблюдает социальную дистанцию и не использует защитную маску, а также при плохом самочувствии ездит в общественном транспорте и общается с коллегами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В «Векторе» оценили риск заразиться штаммом коронавируса «Дельта» через воду
В России зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса
В «Векторе» оценили летальность «йота»-штамма коронавируса
В «Векторе» рассказали о заразившем коронавирусом 1,5 тысячи человек россиянине