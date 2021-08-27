В «Векторе» оценили риск заразиться штаммом коронавируса «Дельта» через воду

Ученые центра «Вектор» провели эксперимент, чтобы выяснить, насколько жизнеспособен штамм коронавируса «Дельта» в воде. Выяснилось, что он может прожить там до 72 часов, как и предыдущие варианты, передают «Известия».

Специалисты сообщили, что в настоящее время нет подтвержденных случаев передачи COVID-19 через питьевую воду или в водоемах, поэтому купание безопасно. Сохраняется лишь риск заражения от человека к человеку.

Исследователи установили, что в образцах, имитирующих воду разной солености температурой 24-28 градусов по Цельсию, коронавирус выживает в течение 48 часов, а в питьевой воде без хлора — 72 часа. При этом он лучше сохраняется в прохладной жидкости. Любая очистка убивает инфекцию, уточнили ученые, так что в водопроводной воде его ее быть не может.

«На сегодняшний день нет подтвержденных случаев передачи коронавируса SARS-CoV-2 через воду открытых водоемов, а также через питьевую воду. В силу ограниченной жизнеспособности вируса и его, как правило, низких концентраций в возможных местах для купания риски заражения через воду являются минимальными», — пояснили в «Векторе».

В Роспотребнадзоре напомнили об опасности передачи вируса между людьми и призвали соблюдать санитарные правила и социальную дистанцию на пляжах и в прибрежной зоне.

Ранее инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им. Павлова, эксперт сервиса «Просто спросить» некоммерческого фонда медицинских решений «Не напрасно» Оксана Станевич отметила, что клиническая картина течения болезни при заражении «дельта»-вариантом индийского штамма коронавируса стала более яркой, все события развиваются быстрее. Она добавила, что этот вариант вытеснил все остальные в Москве и Санкт-Петербурге.

