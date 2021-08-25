Инфекционист назвала участившиеся симптомы коронавируса

Из-за новых штаммов коронавируса клиническая картина COVID-19 меняется, участившимися признаками коронавируса стали симптомы гастроэнтерита, например, рвота, тошнота, боли в животе и диарея. Их в интервью «Ленте.ру» назвала инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им. Павлова, эксперт сервиса «Просто спросить» некоммерческого фонда медицинских решений «Не напрасно» Оксана Станевич.

По словам специалиста, большинство пациентов описывают эти признаки как начало заболевания.

«Поскольку часто люди думают, что это обычная кишечная инфекция, а не ковид, то начинается неправильное лечение. К моменту, когда уже ясно, что это не гастроэнтерит, пациенты теряют много жидкости и электролитов за счет рвоты и диареи. В стационар приезжают обезвоженными», — подчеркнула Станевич.

В жаркую погоду, отметила инфекционист, пациентов сложнее курировать, так как из-за обезвоживания у них зачастую возникали признаки острого поражения почек.

«У тех, кто на амбулаторном этапе принимал противовирусные препараты, также страдали почки, еще и печень. Речь идет о повышении печеночных проб в анализах или цитолитическом синдроме», — заключила специалист.

Ранее Станевич рассказала об участившихся случаях разрывов легких, то есть пневмотораксов и пневмомедиастинумов: при таком осложнении воздух скапливается между листками плевры, наступает коллабирование легкого, оно спадается и нарастает дыхательная недостаточность.