Российский врач рассказал о помощи коллективного иммунитета в борьбе с COVID-19

Коллективный иммунитет к COVID-19 поможет приблизить пандемию коронавируса к завершению. Об этом заявил иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков, его слова передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

«Коллективный иммунитет позволит завершить пандемию. А локальный в разных регионах позволит привести болезнь в управляемое состояние. Если, например, 85 процентов людей имеют иммунитет, то вирусу сложно распространяться», — объяснил Крючков. По его мнению, таким образом коллективный иммунитет помогает в борьбе с новыми штаммами коронавируса.

Врач рассказал, что иммунная прослойка в обществе напрямую влияет на показатель смертности от болезни — чем больше людей с иммунитетом, тем заметнее снижается смертность.

Ранее Крючков заявил, что коллективный иммунитет в России может сформироваться к середине весны или летом 2022 года. Кроме того, он добавил, что необходимо добиться наличия иммунитета у 85 процентов населения страны.