Раскрыт порядок действий после контакта с коронавирусным больным

Терапевт Алексей Водовозов: при контакте с больным COVID-19 не надо бежать делать ПЦР

Выявление коронавируса у близкого человека не означает, что COVID-19 обнаружат у его семьи или близких, заявил врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов, передает радио Sputnik.

Врач раскрыл секрет, от чего зависит заразится человек коронавирусом или нет, а также перечислил порядок действий после контакта с больным. В первую очередь, отметил специалист, имеет значение степень близости контакта. «Одно дело — близкое общение без средств защиты, другое — контакт на расстоянии при наличии маски», — сравнил он. Чем ближе общается зараженный со здоровыми людьми, тем выше вероятность передачи инфицирующей дозы.

Можно выстроить условную линейку от объятий, поцелуев до приветствия коллег на расстоянии в несколько метров. «Чем больше была дистанция, тем ниже вероятность передачи инфицирующей дозы», — напомнил эксперт. При этом вероятность не стопроцентная.

По словам врача, в случае контакта с инфицированным, не надо предпринимать каких-то действий, в том числе бежать делать тест ПЦР. Если пациента зарегистрируют в Роспотребнадзоре, то с его контактами свяжутся специалисты. Эксперт напомнил, что COVID-19 заразен, к примеру, не так как корь. В последнем случае существует чуть ли не стопроцентная вероятность заражения для человека.

Если человек привит хотя бы одной дозой вакцины, это снижает риск подхватить коронавирус. Основным штаммом сейчас является «дельта», имеющий более короткий инкубационный период. Первые симптомы после заражения появятся в течение периода от 2,5 до пяти дней. В случае контакта с больным нужно внимательно следить за своим состоянием.

«Повышается ли температура, появляются ли какие-то другие симптомы, характерные для коронавируса, та же потеря обоняния или желудочно-кишечные расстройства, так может проявляться в том числе и штамм "дельта"»,— добавил Водовозов. При обнаружении симптомов следует вызвать врача.

Ранее вирусолог Николай Крючков объяснил порядок действий заболевшим после первой прививки от коронавируса. Повторный укол можно перенести на одну-две недели позже.