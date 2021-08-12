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Назван срок превращения коронавируса в обычную простуду

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Ученые предсказали, что COVID-19 превратится в простудное заболевание через 10 лет

В течение следующих десяти лет коронавирус SARS-CoV-2 может начать поражать маленьких детей, напоминая этим другие коронавирусы, вызывающие обычную простуду. Это срок называют ученые Пенсильванского университета, которые опубликовали свои выводы в журнале Science Advances. Специалисты считают, что общее бремя заболевания снизится, поскольку у большинства взрослых людей будет иммунитет к COVID-19.

Исследователи провели математическое моделирование возрастной структуры пандемии для изучения возможных будущих сценариев возрастных изменений, заболеваемости и бремени смертности от COVID-19. Бремя болезни было изучено в краткосрочной среднесрочной и долгосрочной перспективе — 1, 10 и 20 лет, соответственно. Кроме того, этот показатель был рассмотрен для 11 разных стран, включая Китай, Японию, Южную Корею, Европу, Испанию, Великобританию, Францию, Германию, Италию, США, Бразилию и Южную Африку, которые сильно различаются по демографическим характеристикам.

Результаты указали на смещение риска инфекции от взрослого населения к детям. Такие сдвиги наблюдались в отношении других коронавирусов и вирусов гриппа, которые стали вызывать эндемичные заболевания. Например, пандемия 1889-1890 годов, известная как «азиатский грипп» или «русский грипп», унесла жизни миллиона человек, в основном взрослых старше 70 лет. Вероятно, она была вызвана вирусом гриппа HCoV-OC43, который затем превратился в простудный вирус, поражающий главным образом детей в возрасте от 7-12 месяцев.

Однако если иммунитет к повторному заражению SARS-CoV-2 среди взрослых снизится, бремя болезни может остаться высоким в этой группе, хотя само заболевание станет более легким. Первоначальное воздействие вируса может дать кратковременный иммунитет к повторному заражению, допуская повторные вспышки, и иммунная система будет обеспечивать некоторую защиту от тяжелого заболевания. Вакцина дает более надежную защиту, чем заражение коронавирусом.

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