Лидер «Смысловых галлюцинаций» высказался о приговоре сооснователю группы

Лидер «Смысловых галлюцинаций» Бобунец отказался помогать осужденному Бурдину

Лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец заявил, что не собирается помогать сооснователю коллектива Владимиру Бурдину, приговоренному к трем годам колонии за драку. Его комментарий приводит «Абзац».

Артист отметил, что не общался с Бурдиным с начала 1990-х и не следил за его жизнью. По его словам, у сооснователя группы были «натянутые отношения с законом». Кроме того, музыкант сообщил, что главный хит «Смысловых галлюцинаций» под названием «Вечно молодой» написал именно он, хотя авторство часто ошибочно приписывают Бурдину.

«Никаких действий относительно его нынешнего приговора предпринимать не планирую», — добавил Бобунец.

Ранее стало известно, что Бурдин признан виновным по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил музыканта к трем годам колонии общего режима.