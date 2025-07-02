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09:57, 2 июля 2025Силовые структуры

Сооснователя российской группы «Смысловые галлюцинации» приговорили к трем годам колонии

В Екатеринбурге сооснователь «Смысловых галлюцинаций» получил три года за драку
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Екатеринбурге осудили сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Бурдина к трем годам колонии общего режима.

Мужчина находился под стражей с ноября 2024 года. Поводом для возбуждения уголовного дела стала драка с его участием. Из материалов дела следует, что пострадавший был госпитализирован с резаным ранением. Бурдин признал вину по делу и выразил готовность извиниться перед потерпевшим. Известно, что в 2017 году музыкант уже привлекался к уголовной ответственности по такому же обвинению.

Ранее сообщалось, что Бурдина оставили в СИЗО еще на полгода.

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