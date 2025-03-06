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13:52, 6 марта 2025Силовые структуры

Сооснователя «Смысловых галлюцинаций» Бурдина оставили в СИЗО еще на полгода

В Екатеринбурге суд продлил арест сооснователя «Смысловых галлюцинаций» Бурдина
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил срок ареста сооснователю уральской рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимиру Бурдину по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает ТАСС.

Бурдин пробудет в СИЗО еще полгода, до 25 августа.

Исполнитель находится под стражей с ноября 2024 года. Поводом для возбуждения уголовного дела стала драка с его участием. Из материалов дела следует, что пострадавший был госпитализирован с резаным ранением. Бурдин признал вину по делу и выразил готовность извиниться перед потерпевшим. Известно, что в 2017 году музыкант уже привлекался к уголовной ответственности по такому же обвинению.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан подозреваемый в избиении волонтера СВО из-за наклейки Z.

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