Подозреваемого в избиении волонтера СВО из-за буквы Z на авто задержали

МВД: В Москве задержан подозреваемый в избиении волонтера СВО из-за наклейки Z

Начало событий в новости Волонтера СВО избили в Москве из-за буквы Z на авто

Сотрудники полиции задержали 33-летнего жителя Москвы, подозреваемого в избиении волонтера специальной военной операции (СВО) и повреждении его машины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке МВД России.

Сейчас мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Предварительно, конфликт произошел из-за парковки.

Ранее сообщалось, что все случилось в московском районе Чертаново Южное. Егор Железняков, который неоднократно ездил в зону СВО оказывать гуманитарную помощь, припарковал свой автомобиль во дворе дома вечером 2 марта. Наутро мужчина заметил, что у него проколоты два задних колеса.

Вычислив злоумышленника по камерам, он подошел к нему во дворе поговорить. Между мужчинами началась словесная перепалка, которая переросла в драку. Избив волонтера, нападавший скрылся. По словам самого Железнякова, внимание злоумышленника привлек символ спецоперации — буква Z, которая наклеена на стекле его машины.

