Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:55, 5 марта 2025Силовые структуры

Подозреваемого в избиении волонтера СВО из-за буквы Z на авто задержали

МВД: В Москве задержан подозреваемый в избиении волонтера СВО из-за наклейки Z
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Волонтера СВО избили в Москве из-за буквы Z на авто

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Сотрудники полиции задержали 33-летнего жителя Москвы, подозреваемого в избиении волонтера специальной военной операции (СВО) и повреждении его машины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке МВД России.

Сейчас мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Предварительно, конфликт произошел из-за парковки.

Ранее сообщалось, что все случилось в московском районе Чертаново Южное. Егор Железняков, который неоднократно ездил в зону СВО оказывать гуманитарную помощь, припарковал свой автомобиль во дворе дома вечером 2 марта. Наутро мужчина заметил, что у него проколоты два задних колеса.

Вычислив злоумышленника по камерам, он подошел к нему во дворе поговорить. Между мужчинами началась словесная перепалка, которая переросла в драку. Избив волонтера, нападавший скрылся. По словам самого Железнякова, внимание злоумышленника привлек символ спецоперации — буква Z, которая наклеена на стекле его машины.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский анонсировал план первых шагов по миру в ближайшее время

      Егор Крид сделал заявление о Юре Борисове

      На актера сериала «Вампиры средней полосы» Калюжного завели дело об уклонении от армии

      В Москве продадут «родину розовых слонов»

      Немецкая компания запустит японский возвращаемый аппарат

      Собравшиеся в отпуск с кошкой туристы забыли оформить документы и бросили ее в аэропорту

      Российский подросток избил медсестру детской больницы и попытался выбить окно головой

      США уличили в желании сделать Украину своей колонией

      Военный расправился с попутчиком и водителем в российском регионе в первый день отпуска

      Захарова обратила внимание на подтирание зарубежными политиками фотографий с Зеленским

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше