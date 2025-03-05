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14:56, 5 марта 2025РоссияЭксклюзив

Волонтера СВО избили в Москве из-за буквы Z на авто

«Лента.ру»: Волонтера СВО избили в Москве из-за наклейки Z на авто
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Противник специальной военной операции проколол шины волонтеру СВО, после чего избил его, сообщил «Ленте.ру» сам пострадавший Егор Железняков. Происшествие, по его словам, случилось в московском районе Чертаново Южное.

Россиянин рассказал, что неоднократно ездил в зону СВО оказывать гуманитарную помощь как бойцам, так и гражданским. На стекло его автомобиля наклеены символ спецоперации «Z» и группировки войск «Север», что привлекло внимание неизвестного.

Вечером 2 марта, по словам Железнякова, он припарковал машину во дворе дома, никому не загораживая проезд. Утром следующего дня, собираясь на работу, мужчина обнаружил, что у него проколоты два задних колеса.

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Фото Егора Железнякова

«Я на такси на работу. Через своих знакомых попросил посмотреть камеры в подъезде. Мне скинули видео, видно, как тело подходит и прокалывает колеса, вычислили в каком подъезде живет. Вечером, домой возвращаясь, я набираю в отдел, прошу прислать наряд, сказали, что через некоторое время будет. Я остался ждать. Пока ждал, смотрю, он идет, лицо-то я его видел на видео. Я к нему подошел вполне спокойно, без наездов, так как он шел с маленьким ребенком, видимо, из садика, говорю: "Дружище, зачем испортил машину", — и его четкий ответ был: "За зетку"», — поделился волонтер.

После этого началась словесная перепалка, он кричал, что ненавидит всех участников и помогающих СВО, начал размахивать руками, потом схватил за голову, говорит: "Я твоей головой это стекло с зеткой разобью" и так далее, и тому подобное

Егор Железняковпострадавший

В какой-то момент, утверждает Железняков, ему удалось вырваться и вызвать «112», нападавший же убежал до приезда скорой и полиции. Мужчину отвезли в Первую Градскую больницу, после осмотра он поехал в отделение полиции и написал заявление. Серьезных травм ему удалось избежать.

«Получилось так, что я упал шеей на бордюр, болело сильно. На КТ повреждений не обнаружено. Страшного ничего нет, синяк под глазом, по мелочи там где-то», — описал последствия пострадавший.

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Фото Егора Железнякова

Ранее в Краснодаре водитель маршрутки избил волонтерку, помогающую бойцам специальной военной операции, из-за просьбы не отвлекаться на телефонный разговор за рулем. Пострадавшая написала заявление в полицию.

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