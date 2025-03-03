Мигрант-водитель избил волонтерку СВО из-за замечания

В Краснодаре мигрант-водитель маршрутки избил волонтерку, помогающую бойцам специальной военной операции. Об этом сообщил Telegram-канал «Русская Община ZOV».
Причиной конфликта стала просьба к водителю не отвлекаться на телефон за рулем. В ответ тот начал оскорблять женщину, а затем пустил в ход кулаки и нанес ей травму.
Пострадавшая написала заявление в полицию.
Ранее в Краснодарском крае мигранты избили участника СВО и его знакомых. Конфликт разгорелся из-за гаража, который один из россиян сдал приезжим. Боец и его спутник получили переломы, женщину ударили трубой по голове.