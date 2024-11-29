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12:31, 29 ноября 2024Россия

Мигранты избили участника СВО и семейную пару из-за гаража

В Новороссийске мигранты избили семейную пару и участника СВО
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Новороссийске Краснодарского края мигранты избили семейную пару и их знакомого, участвовавшего в специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Telegram-канал «Русская Община ZOV».

Как рассказал один из пострадавших россиян, в мае он сдал на полгода гараж. 20 ноября этот срок истек и мужчина заранее выслал арендатору уведомление о расторжение договора с требованием освободить недвижимость. Когда мужчина вместе с супругой и напарником-военным приехали на объект, чтобы забрать ключи, они увидели беспорядок и чужие машины. Пока они убирались, на место прибыли несколько человек, оказавшиеся мигрантами из Закавказья, взявшими гараж в субаренду, что противоречило договору.

В результате между россиянами и приезжими завязался конфликт, в результате которого, как утверждается, владельцу гаража сломали челюсть, его супругу ударили трубой по голове, а их знакомому участнику СВО сломали ребра.

Хозяин недвижимости добавил, что из-за полученных травм их с женой госпитализировали. У обоих супругов диагностировали ушибы и сотрясение мозга. Кроме того, со слов мужчины, приезжие угрожали семье и их другу расправой.

На распространившиеся по соцсетям и СМИ сообщения о произошедшем обратили внимание в Следственном комитете (СК). Региональное ведомство возбудило уголовное дело по факту хулиганства, доклад по которому запросил председатель СК Александр Бастрыкин.

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Ранее в Сургуте мигранты избили бойца СВО из-за непонравившегося им взгляда. Нападавшим показалось, что на них «недобро посмотрели», из-за чего они набросились на мужчину и начали наносить удары по лицу, в результате сломав пострадавшему нос и хрящи лица, а также выбив зубы.

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