В российском регионе выходцы из ближнего зарубежья напали на бойца СВО

«Русская община»: в ХМАО выходцы из ближнего зарубежья подрались с бойцом СВО

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО) выходцы из ближнего зарубежья напали на бойца специальной военной операции (СВО) на улице. Об этом сообщили общественники «Русской общины» в Telegram-канале.

Уточняется, что они избили мужчину и сломали ему нос. Уточняется, что нападавшим не понравился уставший взгляд мужчины. Якобы на них «недобро посмотрели». Приезжие набросились втроем на него: избили бойца ногами по лицу, ломали нос и хрящи лица, а также выбили зубы.

По словам источников, напавшими были двое братьев киргизов, однако они не являются мигрантами.

Ранее другого бойца СВО избили в Крыму. Напавшие на него мужчины заявили, что военнослужащий якобы сам не удержался на ногах. Спасти пострадавшего не удалось.