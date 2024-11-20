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01:42, 20 ноября 2024Россия

В российском регионе выходцы из ближнего зарубежья напали на бойца СВО

«Русская община»: в ХМАО выходцы из ближнего зарубежья подрались с бойцом СВО
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО) выходцы из ближнего зарубежья напали на бойца специальной военной операции (СВО) на улице. Об этом сообщили общественники «Русской общины» в Telegram-канале.

Уточняется, что они избили мужчину и сломали ему нос. Уточняется, что нападавшим не понравился уставший взгляд мужчины. Якобы на них «недобро посмотрели». Приезжие набросились втроем на него: избили бойца ногами по лицу, ломали нос и хрящи лица, а также выбили зубы.

По словам источников, напавшими были двое братьев киргизов, однако они не являются мигрантами.

Ранее другого бойца СВО избили в Крыму. Напавшие на него мужчины заявили, что военнослужащий якобы сам не удержался на ногах. Спасти пострадавшего не удалось.

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