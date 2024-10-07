В Симферополе до смерти забили ветерана СВО

«Коммерсант»: ветерана СВО забили до смерти в парке в Симферополе

В Симферополе неизвестные до смерти забили ветерана специальной военной операции (СВО) и крымского общественника Георгия Черного. Об этом сообщает «Коммерсант».

Нападение на мужчину было совершено в Гагаринском парке около скульптуры «Три грации» 23 сентября. После избиения злоумышленники заявили прибывшим на место правоохранителям, что военный сам упал, а затем скрылись.

Пострадавшего госпитализировали с переломом черепа и параорбитальной гематомой, спасти его врачам не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

В сентябре в Якутии избили другого ветерана СВО, который вернулся из зоны боевых действий инвалидом. Расследованием заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, который распорядился докладывать ему о всех проводимых мероприятиях.