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05:57, 5 сентября 2024Силовые структуры

Бастрыкину доложат о деле об избиении участника СВО в Якутии

Главе СК Бастрыкину доложат о деле об избиении участника СВО в Якутии
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Global Look Press

Председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину доложат о ходе дела об избиении участника специальной военной операции (СВО) в Якутии. Об этом сообщило ведомство в Telegram-канале.

По данным СМИ, военнослужащий потерял руку в ходе боевых действий. Сотрудники регионального управления СК организовали доследственную проверку. Инициирован вопрос о передаче в свое производство возбужденного в органах МВД уголовного дела об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Ранее Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения толпой участника СВО в Калужской области. По предварительным данным, под Калугой толпа людей ворвалась в дом участника СВО и жестоко избила его. Военнослужащий получил множественные телесные повреждения.

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      Марина Совина
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