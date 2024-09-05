Бастрыкину доложат о деле об избиении участника СВО в Якутии

Главе СК Бастрыкину доложат о деле об избиении участника СВО в Якутии

Председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину доложат о ходе дела об избиении участника специальной военной операции (СВО) в Якутии. Об этом сообщило ведомство в Telegram-канале.

По данным СМИ, военнослужащий потерял руку в ходе боевых действий. Сотрудники регионального управления СК организовали доследственную проверку. Инициирован вопрос о передаче в свое производство возбужденного в органах МВД уголовного дела об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Ранее Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения толпой участника СВО в Калужской области. По предварительным данным, под Калугой толпа людей ворвалась в дом участника СВО и жестоко избила его. Военнослужащий получил множественные телесные повреждения.