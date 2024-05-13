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20:43, 13 мая 2024Силовые структуры

Бастрыкину доложат о причинах отравления курсантов института МВД России

По факту отравления курсантов института МВД РФ началась доследственная проверка

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту отравления курсантов института МВД России в Воронеже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Сотрудники регионального управления СК организовали доследственную проверку.

По данным прокуратуры области, число отравившихся курсантов достигло 23 человек. Молодые люди стали жаловаться на боли в животе и тошноту в праздничные дни — с 9 по 11 мая. В результате семерых курсантов поместили в инфекционную больницу, еще 16 находятся на амбулаторном лечении.

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      Илона Палей
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