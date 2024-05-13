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19:28, 13 мая 2024Силовые структуры

В прокуратуре рассказали о 23 отравившихся курсантах института МВД России

В Воронеже число отравившихся курсантов института МВД России увеличилось до 23

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Воронеже число отравившихся курсантов института МВД России увеличилось до 23. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

По данным ведомства, курсанты отравились в период с 9 по 11 мая. Семерых человек поместили в инфекционную больницу, еще 16 находятся на амбулаторном лечении. Прокуратура организовала в институте проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства. Также доследственную проверку начали сотрудники регионального управления Следственного комитета России.

Ранее правительство Воронежской области сообщало о 12 курсантах, поступивших в инфекционное отделение больницы с признаками острой кишечной инфекции. При этом по данным Telegram-канала Baza, число отравившихся курсантов достигает 40.

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      Илона Палей
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