В прокуратуре рассказали о 23 отравившихся курсантах института МВД России

В Воронеже число отравившихся курсантов института МВД России увеличилось до 23

В Воронеже число отравившихся курсантов института МВД России увеличилось до 23. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

По данным ведомства, курсанты отравились в период с 9 по 11 мая. Семерых человек поместили в инфекционную больницу, еще 16 находятся на амбулаторном лечении. Прокуратура организовала в институте проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства. Также доследственную проверку начали сотрудники регионального управления Следственного комитета России.

Ранее правительство Воронежской области сообщало о 12 курсантах, поступивших в инфекционное отделение больницы с признаками острой кишечной инфекции. При этом по данным Telegram-канала Baza, число отравившихся курсантов достигает 40.