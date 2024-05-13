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10:56, 13 мая 2024Силовые структуры

Семеро из 40 отравившихся курсантов института МВД России попали в больницу

В Воронеже 40 курсантов института МВД отравились, семерых госпитализировали

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Воронеже отравились 40 курсантов института МВД России, семерых пришлось госпитализировать с признаками острой кишечной инфекции. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным издания, в праздничные дни они стали жаловаться на боли в животе и тошноту. С симптомами сильного пищевого отравления в Воронежскую областную инфекционную больницу попали семь человек. Остальным была оказана медицинская помощь амбулаторно.

В настоящее время выясняется причина отравления.

10 мая сообщалось, что в Астрахани задержали подозреваемого в распространении партии синтетических наркотиков после госпитализации 14 жителей с признаками токсического отравления неустановленным веществом.

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      Любовь Ширижик
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