В Астрахани задержали подозреваемого в распространении наркотиков

В Астрахани задержали подозреваемого в распространении партии синтетических наркотиков после госпитализации 14 жителей с признаками токсического отравления неустановленным веществом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным полиции, наркозакладчиком оказался 20-летний уроженец одной из стран Центральной Азии, он приехал в Астрахань и по указанию неустановленных лиц распространял запрещенные вещества. Во время оперативных мероприятий полицейские обнаружили несколько тайников, их содержимое отправили на экспертизу. Устанавливаются соучастники.

Как сообщает Telegram-канал Baza, молодой человек дал признательные показания, рассказав, что координаты получал через мессенджер. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Астрахани пять человек отравились неизвестным веществом и не выжили, также с отравлением неизвестным веществом в медучреждения города поступили 14 жителей. Позже выяснилось, что они отравились метадоном.