В Астрахани пять человек отравились неизвестным веществом и не выжили

СК: в Астрахани пять человек не выжили после отравления неизвестным веществом

В Астрахани пять человек отравились неизвестным веществом и не выжили. Об этом сообщает Следственный комитет России по Астраханской области в Telegram.

По версии следствия, в ночь на 9 мая в Советском и Трусовском районах Астрахани были обнаружены мужчины и женщины без признаков жизни, возраст которых составлял от 18 до 40 лет. «По предварительным данным, все они употребляли наркотические вещества», — также говорится в сообщении. Отмечается, что причиной стало отравление неизвестным веществом.

Также сообщается, что в медучреждения города поступили 14 жителей Астрахани и ближайших районов Астраханской области, также отравившиеся неустановленным веществом. 11 из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ — «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В рамках уголовного дела были проведены осмотры мест происшествия, назначены необходимые экспертизы, а также опрошены очевидцы.

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