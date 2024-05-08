Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:04, 8 мая 2024Россия

В Москве годовалая девочка попала в больницу с отравлением наркотиками

MK.RU: на юго-востоке Москвы годовалая девочка отравилась наркотиками матери

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На юго-востоке Москвы годовалая девочка отравилась наркотиками, которые были оставлены ее матерью на подоконнике. Об этом стало известно MK.RU.

По сведениям издания, все произошло накануне вечером. Ребенок 2023 года рождения попал в больницу из квартиры в доме, расположенном в Ташкентском переулке.

Врачи предположили у нее отравление наркотическими веществами. 26-летняя мать пострадавшей призналась, что периодически употребляет гашиш. Она отметила, что забыла вещество на подоконнике. Малышка взяла его в рот и стала пережевывать. Москвичка успела вытащить гашиш изо рта дочери, однако вскоре ребенку стало плохо, и ей пришлось вызывать медиков.

В квартире матери провели обыск, ничего запрещенного найдено не было, утверждает MK.RU. По факту случившегося начали проводить расследование.

Ранее сообщалось, что в Москве пятиклассник попал в психбольницу из-за самодельной жидкости для вейпа.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили о массовых атаках на объекты энергетики. По всей стране дважды за ночь объявляли тревогу

      Ирина Шейк оголила грудь на камеру

      В Литве назвали условие для отказа украинцам жить в стране

      Раскрыт срок согласования нового пакета антироссийских санкций

      На Украине сообщили о серьезном повреждении нескольких ТЭС

      Стало известно о многомиллионном долге российской блогерши перед налоговой

      Мбаппе прокомментировал вылет ПСЖ из Лиги чемпионов

      Минюст России расширит список болезней для освобождения из-под стражи

      В Москве годовалая девочка попала в больницу с отравлением наркотиками

      Пассажир российского самолета устроил скандал из-за измены жены и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше