В Москве годовалая девочка попала в больницу с отравлением наркотиками

MK.RU: на юго-востоке Москвы годовалая девочка отравилась наркотиками матери

На юго-востоке Москвы годовалая девочка отравилась наркотиками, которые были оставлены ее матерью на подоконнике. Об этом стало известно MK.RU.

По сведениям издания, все произошло накануне вечером. Ребенок 2023 года рождения попал в больницу из квартиры в доме, расположенном в Ташкентском переулке.

Врачи предположили у нее отравление наркотическими веществами. 26-летняя мать пострадавшей призналась, что периодически употребляет гашиш. Она отметила, что забыла вещество на подоконнике. Малышка взяла его в рот и стала пережевывать. Москвичка успела вытащить гашиш изо рта дочери, однако вскоре ребенку стало плохо, и ей пришлось вызывать медиков.

В квартире матери провели обыск, ничего запрещенного найдено не было, утверждает MK.RU. По факту случившегося начали проводить расследование.

Ранее сообщалось, что в Москве пятиклассник попал в психбольницу из-за самодельной жидкости для вейпа.