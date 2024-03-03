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17:02, 3 марта 2024Россия

В Москве пятиклассник попал в психбольницу из-за самодельной жидкости для вейпа

В крови попавшего в психбольницу российского пятиклассника нашли наркотик

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве пятиклассник попал в психбольницу после употребления самодельной жидкости для вейпа. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что 12-летний российский школьник отпросился у матери на ночевку к другу. По словам родительницы, ребенок вернулся домой с ожогом на губах и стал вести себя странно. В ответ на расспросы он раздетый выбежал на балкон и начал угрожать лишить себя жизни. Мальчика удалось вернуть в квартиру, после чего у него возникли галлюцинации.

В свою очередь, родственники вызвали ребенку скорую. Впоследствии врачи нашли в крови у несовершеннолетнего пациента вызывающий сильную зависимость синтетический наркотик альфа-ПВП. При этом пришедший в себя ученик рассказал, что проводил время не с другом, а с малознакомым 14-летним подростком, который угостил его упомянутой самодельной жидкостью для вейпа. Кроме того, мальчики вместе пили энергетические напитки.

В феврале в Москве 17-летний подросток попал в больницу после того, как поел мухоморов.

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      Карина Черных
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