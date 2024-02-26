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10:44, 26 февраля 2024Россия

В Москве подросток поел мухоморов и попал в больницу

В Москве 17-летний подросток поел мухоморов и попал в больницу

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Москве 17-летний подросток попал в больницу после того, как поел мухоморов. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

По его информации, школьника забрали в больницу с Семеновской набережной. Его доставили в токсиколологическое отделение детской больницы, где пострадавший признался, что съел мухоморы.

После случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее житель Красноярского края месяц питался мухоморами ради здоровья и отравился. 29-летний россиянина госпитализировали в токсикологическое отделение с судорогами и одышкой.

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      Анастасия Шейкина
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