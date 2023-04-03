Россиянин месяц питался мухоморами ради здоровья и отравился

Житель Красноярского края месяц питался мухоморами в лечебных целях и отравился

Житель Красноярского края месяц питался мухоморами ради здоровья и отравился. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Роспотребнадзора по региону Дмитрий Горяев.

По словам Горяева, 29-летний россиянин купил мухоморы в интернете в лечебных целях и ел их по инструкции. Однако в конечном итоге мужчину госпитализировали в токсикологическое отделение с судорогами и одышкой.

Глава Роспотребнадзора по Красноярскому краю добавил, что ведомство займется сбором документов для блокировки распространяющего ядовитые грибы сайта.

Ранее в Москве 31-летняя женщина попала в больницу с отравлением мухоморами, которые заказала на маркетплейсе Wildberries. Пострадавшая призналась, что заказала товар, чтобы получить удовольствие. После случившегося полиция начала проверку.

Также сообщалось, что мухоморами отравился российский депутат.