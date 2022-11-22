Россиянка съела заказанные на Wildberries мухоморы и попала в больницу

Shot: жительницу Москвы госпитализировали с отравлением мухоморами с Wildberries

В Москве 31-летняя женщина попала в больницу с отравлением мухоморами, которые заказала на маркетплейсе Wildberries. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По его данным, россиянку доставили в НИИ имени Склифосовского в токсикологическое отделение. Пострадавшая рассказала медикам, что отравилась грибами, заказанными на WIldberries.

Женщина призналась, что заказала товар, чтобы получить удовольствие. После случившегося полиция начала проверку.

Ранее в Подмосковье священнослужитель наелся мухоморов и умер. Его нашли спустя три дня после смерти. Погибший служил клириком в Михаило-Архангельском храме в селе Михайловская Слобода.