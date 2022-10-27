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12:53, 27 октября 2022Россия

Под Москвой священнослужитель объелся мухоморов и умер

В Подмосковье 37-летний священнослужитель объелся мухоморов и умер

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Подмосковье священнослужитель наелся мухоморов и умер. Его нашли спустя три дня после смерти. Об этом в четверг, 27 октября, со ссылкой на источник в экстренных службах пишет Life.

По данным издания, 37-летний мужчина служил клириком в Михаило-Архангельском храме в селе Михайловская Слобода. Там же он снимал квартиру, где и нашли его тело без признаков жизни с остатками сушеных грибов.

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В августе заблудившаяся в лесу Ленинградской области студентка от голода стала есть грибы и отравилась насмерть. В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе уточнили, что девушка съела бледную поганку. Это опасный гриб, вызывающий тяжелейшие поражения печени. Бледную поганку относят к смертельно ядовитым грибам из рода мухоморов. Отравиться можно даже небольшим количеством.

Ранее Минздрав Московской области призвал не поддаваться на советы пользователей социальных сетей, которые рекомендуют есть мухоморы.

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Евгения Куликова
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