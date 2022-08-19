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Петербургская студентка от голода съела бледную поганку в лесу и умерла

В Ленобласти студентка заблудилась в лесу и отравилась насмерть бледной поганкой

Фото: Oleh Snitsar / Shutterstock

Студентка из Петербурга заблудилась в лесу в Ленобласти, начала собирать грибы от голода и отравилась насмерть. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе уточнили, что девушка съела бледную поганку. Руководитель отделения клинической токсикологии больницы Алексей Лодягин напомнил, что это наиболее опасный гриб, вызывающий тяжелейшие поражения печени.

Он рассказал, что всего в этом сезоне в НИИ госпитализировали 14 пациентов с отравлением грибами, 13 человек удалось спасти.

Бледную поганку относят к смертельно ядовитым грибам из рода мухоморов. Медики подчеркнули, что отравиться можно даже небольшим количеством. К симптомам они отнесли тошноту, рвоту, диарею и боли в животе.

Ранее Минздрав Московской области предупредил жителей, что не стоит поддаваться на советы пользователей социальных сетей, которые рекомендуют есть мухоморы.

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Анна Щербакова
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