Популярный актер рассказал о помощи Табакова с покупкой квартиры

Вячеслав Чепурченко рассказал, что Олег Табаков помог ему с покупкой квартиры

Популярный российский актер Вячеслав Чепурченко сообщил, что народный артист СССР Олег Табаков помог ему с покупкой квартиры. Об этом он рассказал в интервью изданию «7Дней».

По словам звезды сериалов «Измены» и «Жуки», в один из дней Табаков вызвал его к себе в кабинет и выдал ему деньги, сказав, чтобы тот приобрел себе жилье и постепенно отдавал ему долг со своей зарплаты без процентов. «Я тогда даже не мог мечтать о комнате в Камышине, а благодаря Олегу Павловичу у меня появилась квартира в Москве», — признался Чепурченко. При этом актер отметил, что, несмотря на 11 сезонов работы в театре «Табакерка», он не слишком хорошо знал Табакова и не так много с ним общался.

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